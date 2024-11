FOTOD | Vaata, kes tulid PÖFF-il Leedu korvpallifilmi „Pilet“ esilinastusele!

Tegu on hoogsa, inspireeriva ja liigutava looga Kaunase Žalgirise korvpallimeeskonna tõusust Euroopa klubikorvpalli absoluutsesse tippu. Unikaalsete arhiivimaterjalide ja asjaosaliste meenutuste kaudu taaselustab see Vytautas Dambrauskase film ajastu, kui eepilised mõõduvõtud armee keskspordiklubiga olid leedukatele midagi palju enamat kui lihtsalt korvpall – see oli rahvuslik vastupanu, Taaveti heitlus Koljatiga.