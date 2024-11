Aleksandr Kostin ja Sergei Astafjev: anname noortele sportlastele võimaluse treenida ning mängida kõrgemal tasemel

MTÜ PG Sport ja jalgpalliklubi Silla FC alustavad koostööd, et arendada Eesti jalgpalli ning futsalit Tallinnas ja Ida-Virumaal

Aleksandr Kostin ja Sergei Astafjev rõhutavad, et Silla FC-s on tugev meeskond, mis annab võimaluse tiimi tuua professionaalsed treenerid, rahalise toetuse ja pühendunud mängijad. See koostöö pakub noortele võimalust treenida ja mängida kõrgeimal tasemel, arendades nende oskusi nii kodus kui ka rahvusvahelises kontekstis.

Kostini ja Astafjevi pühendumus spordi edendamisele

Paljud Ida-Virumaa noored on varem olnud sunnitud jalgpallihariduse jätkamiseks Tallinna kolima. Nüüd, tänu PG Sport ja Silla FC koostööle, on neil võimalus jätkata oma arengut ühtses klubi süsteemis, mis ühendab treeningud ja mänguvõimalused nii Tallinnas kui ka Ida-Virumaal. See võimaldab noortel talentidel kodu lähedal areneda, säilitades sideme kohaliku kogukonnaga.

Aleksandr Kostin, suure jalgpallifänni ja mängijana, usub, et iga Eesti laps peaks saama võimaluse tegeleda jalgpalliga: „Jalgpall on spordiala, mis ühendab ja arendab noori. Meie eesmärk on pakkuda noortele võimalust treenida ja mängida tipptasemel, olenemata nende asukohast.“ Sergei Astafjev lisab, et sport on noorte tervise ja arengu seisukohalt kriitilise tähtsusega: „Meie ülesanne on luua keskkond, kus noored saavad sportida ja areneda. See koostöö aitab kindlasti kaasa noorte talentide kasvatamisele ja nende sporditee toetamisele.“