Martin Himma lõpetas Olose nädalavahetuse esikümne kohaga. „Läksin julgelt ja vihaga peale!“

„Läksin julgelt välja,“ kommenteeris Himma pärast pühapäevast sõitu. Ta ütles, et kui reedeses sprindis jäi talle tunne, et on enamaks suuteline, siis pead ta sellest norgu ei lasknud. Laupäevasel klassikadistantsil andis mees endast parima, olgugi, et tingimused ei olnud tema jaoks lihtsad.