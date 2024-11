Teppan vedas Pärnu Lätis järjekordse võiduni

Pärnul oli edukas nädalavahetus, sest eile saadi samuti võõrsil kirja 3:0 võit Ezerzeme/DU üle. Liigatabelis kerkis Rainer Vassiljevi juhendatav suvepealinna meeskond teisele kohale, punkte on koos 14 ja kaheksast mängust on suudetud võita neli.

Tabeli tipus on pärast nädalavahetust Robežsardze/Riia, kel on samuti 14 punkti. Riia sai eile jagu Võru Barrusest. Tartu Bigbank asub 13 punktiga kolmanda kohal ja Võru Barrus on samuti 13 punktiga neljas. Nii Tartu kui Võru on pidanud kahest esimesest vähem mänge. Jekabpils hoiab 12 silmaga viiendat kohta, Ezerzeme on 8 punktiga kuues ja Selver x TalTech 4 punktiga seitsmes.