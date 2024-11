VAATA JA KUULA | „Pihtas põhjas“: Koondise eri. Kotsar on juba Eestis, eksklusiivset infot Itaaliast ja Poolast

Meeskond mängib kahel korral Poolaga, 21. novembril võõrsil Wloclawekis ja 24. novembril kodus Unibet Arenal, kus saal on pilgeni välja müüdud. Teadupärast on Eesti koondis veebruaris peetud mängude järel täiseduga alagrupi liider, kui võõrsil alistati Põhja-Makedoonia ja kodus oldi üle Leedust. Siililegi selge, et oodatakse ilusat jätku, ehkki Kangur manitseb ootusi mitte üle forsseerima, mängud Poolaga ei tähenda kohustuslikke võite. Vastas on kõva karastusega mehed - Mateusz Ponitka, Aleksander Balcerowski, Michał Sokołowski, Tomasz Gielo jt.