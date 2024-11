Elu esimesed MK-punktid teeninud Laine: tore, sain punni eest, aga nelja punkti kaupa liikudes kaugele ei jõua

Tormis Laine võttis õnnitlused Levil slaalomis teenitud 27. koha ehk Eesti esimeste mäesuusatamise MK-punktide eest vastu lennujaamas ning vastas traditsioonilisele küsimusele, et mis tunne on, muigega: „Tunnet pole, sest on olnud kiire, ruttan lennukile. Aus vastus: on tühja kõhu tunne, sest pole lõunat söönud, seisan just poejärjekorras.“