Süsteemivälised laskesuusatajad kerkisid kordamööda Eesti parimateks

Holmenkollen Biathloni eratiimis harjutav Heldna tõdes, et tegeliku taseme näitavad ära MK-etapid. Esimene eesmärk on aga täidetud. Et 25-aastane laskesuusataja oli Idre sõitude kokkuvõttes Eesti meestest parim, saab ta vähemalt esimestel MK-etappidel koondist esindada.