Eesti korvpallikoondise esimene sada sai raamatukaante vahele

Lisaks koondise ametlikele mängudele koondis koondise vastu on autorid kokku pannud ka nende mängude rea, kus Eesti poolt on välja läinud absoluutne tippmeeskond kas koondise, Kalevi või linna nime all ja vastaseks on olnud kas klubi, linn või koondis teises formaadis. On kogutud huvitavaid fakte ja lisatud võimalikest parim pildivalik. Raamatu koostamisel oli abiks lai ring inimesi, ka väljaspool Eestit, oluline on viia see teave rahvusvahelisse konteksti, ühtlustada mängude valikut. Üleilmselt jõuliselt leviva klubispordi taustal on rahvuskoondistel ometi oma tugev tähendus ja tõmme, eeskätt rahva südames. Uuel nädalal algab järjekordne koondiste aken, on ootust, on lootust, korvpall on ju meie mäng!“