VIDEO | Kobe Bryanti ja Wilt Chamberlaini tase! De’Aaron Fox tegi NBA-s kahe õhtuga ajalugu

Fox’ist sai teine Sacramento mängija, kes on suutnud NBA-s kahe järjestikkuse kohtumisega visata üle 100 punkti. 2016. aastal sai sellega hakkama DeMarcus Cousins, kes sai toona kokku 104 punkti.

Fox’ist sai aga alles kolmas NBA korvpallur, kes kahe järjestikkuse õhtuga visanud 109 punkti või rohkem. 2007. aastal suutis seda Kobe Bryant . Lisaks on sama tulemuseni jõudnud Wilt Chamberlain , kes tegi sarnaselt skoori koguni 17 korda.

„Ta on De’Aaron Fox ja ta tegi oma tööd. Nüüd võib ühte ritta panna nimed nagu Wilt, Kobe ja Foxy,“ teatas kohtumise järel toimunud pressikonverentsil Kingsi peatreener Mike Brown. „Keegi ei suuda teda peatada, kui ta on otsustanud endale viskekoha leida. Ta tunnetab seda. Lisaks ta ka näitab seda.“

Fox on viimasel ajal pidanud Kingsis haarama ohjad rohkem enda kätte, kuna traumadega on väljas DeMar DeRozan, Domantas Sabonis ja Malik Monk.

Kings hoiab läänekonverentsis nüüd kaheksa võidu ja kuue kaotusega seitsmendat kohta. Liiga liidriks on idakonverentsi meeskond Cleveland Cavaliers, kes on seni võitnud kõik 14 kohtumist. Läänes on esikohal Oklahoma City Thunder 11 võidu ja kahe kaotusega.