EM-i avapäev tõi Eesti kurlingunaiskonnale võidu ja kaotuse

Kapten Liisa Turmann kommenteeris, et hommikune kaotus oli naiskonnale raske. „Päev algas raske kaotusega hommikuses mängus, kuid suutsime pärast seda end koguda ja võita. Pärast konarlikku algust oleme selle võidu üle väga õnnelikud. Iga mäng on oluline ning ees ootab veel kohtumisi,“ ütles Turmann.

Esmaspäeval kohtub Eesti esindusnaiskond Rootsi esindusega, kellel on hetkel kirjas kaks võitu.

Eesti naiskond mängib tugevaimas A-divisjonis ehk Euroopa kümne tugevaima naiskonna seas. Eesti eesmärgiks on pääseda läbi EMi maailmameistrivõistlustele ning selleks tuleb Eesti naistel jõuda kaheksa parima hulka. Mullu saavutas Eesti naiskond Euroopa meistrivõistlustel 6. koha, mis on Eesti kurlingu ajaloos seni parim tulemus.

Eesti kurlingunaiskonna koosseisus mängivad Euroopa meistrivõistlustel kapten Liisa Turmann, Kerli Laidsalu, Heili Grossmann ja Erika Tuvike. Võistkonna treener on norralane Magnus Nedregotten, kelle käe all on naiskond treeninud alates augustist.