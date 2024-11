Läbi aegade parima vääriline: pöördelt sooritatud jalalöök jättis UFC raskekaalu tiitli Jon Jonesile

Jones viis juba avaraundis Miocici maha ning hoidis teda minutite kaupa surve all. 42-aastane Miocic pidas teise raundi veel korralikult vastu, kuid kolmandas hakkasid Jonesi löögid aina enam mõju avaldama. Lõpuks sai endisele tšempionile saatuslikuks Jonesi poolt pöördelt sooritatud jalalöök kehasse, mis niitis Miocici jalust. Seejärel lõpetas Jones matši juba käelöökidega pähe.

Miocicit peetakse seejuures UFC läbi aegade parimaks raskekaallaseks. Kahel korral tšempioniks kerkinud ameeriklane käis aga enne tänast viimati ringis aga 3,5 aastat tagasi. Jonesi loetakse samal ajal aga üldse läbi aegade parimaks vabavõitlejaks. Pikalt poolraskekaalu valitsenud mees ei ole ringis kunagi vastasele alla jäänud. Ainsa kaotuse sai ta omal ajal keelatud löökide kasutamise eest. Tiitlitest on ta ilma jäänud aga ringiväliste probleemide tõttu.

37-aastane Jones viitas duelli eel, et see võib jääda tema karjääri viimaseks matšiks. Lõpugongi järel antud intervjuus lubas ta oma karjääri siiski jätkata ning tunnistas, et UFC bossi Dana White’iga hakatakse peagi järgmise matši osas ka plaani pidama. Miocic kuulutas samal ajal aga oma karjääri lõppenuks.