TIPPHETKED | Tartu Ülikool Maks & Moorits teenis harjumuspäratul väljakul viienda järjestikuse võidu

Viienda järjestikuse võidu teeninud Tartu Ülikool (6-3) on liigatabelis viiendal kohal. Läti Ülikool on kaotanud kõik kümme kohtumist. Liiga liidriks on Riia VEF kümne võidu ja ühe kaotusega. Teine on BC Kalev/Cramo kuue võidu ja ühe kaotusega.