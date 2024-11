OTSE DELFI TV-s | Heas hoos Tartu Ülikool Maks & Mooritsale sõidab külla Läti Ülikool

Viimasel ajal aina paremat hoogu näitav Tartu Ülikool on Eesti – Läti liigas kerkinud viie võidu ja kolme kaotusega viiendale kohale. Seejuures on tartlased praeguseks võitnud neli kohtumist järjest.

Läti Ülikool jätkab samal ajal aga võiduta. Seni on kaotatud kõik üheksa matši ning sellega ollakse tabelis viimased ehk 15. Võiduta on ka Keila KK, kuid nemad on seni kaotanud kaheksa mängu.