TÄNA DELFI TV-s | TalTech/Alexela sõidab küll Viimsile

Sel hooajal on seni paremini läinud TalTech/Alexelal, kes on seni saanud kirja viis võitu ja neli kaotust. Turniiritabelis annab see neile praegu kaheksanda koha.

Viimsi on samal ajal saanud kirja ühe võidu ning sinna kõrvale seitse kaotust. 15 meeskonna konkurentsis paigutab see Viimsi 13. positsioonile. Nende selja taga on Läti Ülikool ja Keila KK, kellel mõlemal on võiduarve veel avamata.