Ungari jalgpallikoondise treener kukkus Rahvuste liiga mängu ajal kokku

„Adam Szalail hakkas kohtumiste esimestel minutitel halb. Tema seisund on aga stabiilne ja ta on teadvusel,“ teatas Ungari jalgpalliliit juhtunu järel koheselt pressiteate vahendusel. „Ta toimetati mõned minutid tagasi kiirabiga Amsterdami haiglasse läbivaatusele.“

„Ma ei soovi, et keegi peaks kunagi midagi sellist tundma. Jätkasime kohtumisega just Adami pärast. Loomulikult mõjutas see lõpuks meie sooritust,“ sõnas lõpuvile järel Ungari koondise kapten Dominik Szoboszlai.