DELFI ASERBAIDŽAANIS | Fernando Santos valati pressikonverentsil kriitikaga üle. „Millesse peaksid fännid uskuma?“

Aserbaidžaani jalgpallikoondis on nüüdseks Santose käe all pidanud viis võitlusmängu. Saldo: üks viik ja neli kaotust. See kõik on harja turri ajanud kohalikel ajakirjanikel ja fännidel, kes tunnevad ja usuvad, et koondis on võimeline palju enamaks.