DELFI ASERBAIDŽAANIS | Karol Mets: see näitab meeskonna tugevust, et isegi halva mänguga suutsime tulemuse koju tuua

„Esimene poolaeg oli küllaltki okei ja omasime ka üht väga head vōimalust ise värava löömiseks. Olime palliga küllaltki head, kuid ei suutnud sellega viimasel kolmandikul midagi korda saata,“ võttis Saksamaal St. Paulis klubijalgpalli mängiv Mets avapoolaja kokku. „Teine poolaeg panid aserid käigu juurde ja meie ei suutnud sellega kaasa tulla. Teadsime, et neil on veel lisaenergiat ja pidime sellega toime tulema. Seda me paraku ei suutnud. Samas on positiivne, et me ei lagunenud ära, vōitlesime kaitses ja hoidsime päeva lõpuks taga nulli. See näitab meeskonna tugevust, kui isegi halva mänguga suutsime tulemuse koju tuua.“