Keila KK-d lahutas Eesti-Läti liiga esimesest võidust üks vise

Liepaja võitis esimese veerandi 27:12 ja enam kui kümnepunktilist edu hoiti kolmanda veerandaja esimesel poolel. Siis tuli Andres Sõbra juhendatav Keila jõudsalt järgi ja neljanda veerandi alguses mindi parimal juhul viie punktiga juhtima (70:65).

Keila tabas kolmeseid 31-st 12 (39%) ja Liepaja 35-st 9 (26%). Otsustavaks said ründelauapallid, sest Liepaja hankis neid koguni 24, Keila aga 7.

Liepaja on nelja võidu ja kuue kaotusega 11. kohal, Keila KK on kaotanud kõik kaheksa kohtumist. Viimasel positsioonil siiski ei olda, sest Läti Ülikooli saldo on 0-9.