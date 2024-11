EELVAADE | Robin Kool alustab pühapäeval püüdlust Counter-Strike’i ihaldatuima karika nimel

Mis Shanghais täpsemalt toimuma hakkab?

Hiina elanikerohkeimas linn on võõrustajaks selle aasta teisele Counter-Strike’i Makoosseisudjor turniirile. Major on tulistamismängu skeene kõige prestiižikaim üritus, mis on iga organisatsiooni ja mängija jaoks tähtsam kui ükski teine võistlus. Lisaks aule ja kuulsusele pakub ainus mängutootja Valve poolt sponsoreeritud üritus ka kõige suuremat auhinnaraha terves võistluskarussellis. Shanghais hakatakse võistlema 1,25 miljoni dollari suuruse auhinnafondi nimel.