Ralliautodele hübriidtehnoloogiat tarninud firma: FIA ja WRC tegid kahetsusväärse otsuse

„Alustasime 2022. aastal WRC-sarjaga koostööd eesmärgil, et mootorisport saaks meie hübriidsüsteemi abil keskenduda aina enam jätkusuutlike jõuallikate arendamisele. Saame aru, et FIA tahab mootorispordis kulusid vähendada ja mõistame WRC-tiimide majanduslikke mured. Samal ajal leiame, et kasumlikkus pole tähtsam kui ohutus,“ lisas Klötzl.

Compact Dynamicsi tegevjuhi sõnul on nad sellegipoolest WRC-sarjale kolme aasta pikkuse koostöö eest tänulikud. „Täname kõiki konstruktiivse koostöö eest ja soovime kõigile ilusat tulevikku, kes on WRC-ga seotud,“ lõpetas Klötzl oma avalduse.

FIA president Mohammed Ben Sulayem rõhutas, et reedene otsus on WRC-sarja jätkusuutliku arengu jaoks parim.

„See otsus on oluline mitte ainult MM-sarja huvirühmade jaoks, et kohaneda areneva energiamaastikuga, vaid ka kulude ohjeldamiseks. Kui me keskendume säästvale kütusele ja lihtsustame autode tehnoloogiat, tagame, et WRC jääb fännide ja sõitjate jaoks atraktiivseks,“ märkis president.