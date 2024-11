Latvala andis mõista, et uus punktisüsteem on Hyundaile kasuks tulnud

Hyundai juhib enne järgmisel nädalat peetavat hooaja viimast MM-rallit Jaapanis meeskondlikus arvestuses Toyota ees 15 punktiga.

Selle hooaja eel uuendati autoralli MM-sarjas teatavasti punktisüsteemi, et muuta pühapäevad huvitavamaks. Nüüd antakse suured punktid välja juba laupäevase võistluspäeva järel, kusjuures punktide saamiseks on vaja pühapäeval finišisse jõuda. Pühapäeval võideldakse veel nii päeva ja Power Stage`i punktide eest. Ainuüksi pühapäevaga võib rallisõitja koguda 12 punkti, mis on lausa 40% kogu nädalavahetuse maksimumpunktidest.

Kui Hyundai on tänavu teeninud pühapäeviti 212 punkti ehk 40,3 protsenti oma üldpunktidest, siis Toyota on piirdunud 186 silmaga, mis on 36,4 protsenti nende üldisest punktisaagist, vahendab Rallit.fi.

„See hooaeg pole meie jaoks kerge olnud. Palju asju on juhtunud,“ tunnistas Latvala DirtFishile. „Nad [Hyundai] on olnud järjekindlamad, eriti pühapäeviti. Hyundail pole olnud selliseid katkestamisi, mis meil on olnud pühapäeviti. See on meistritiitli heitlust kõvasti mõjutanud.“

Latvala viitas katkestamistele Soomes, Kreekas ja Kesk-Euroopa rallil. Soomes sõitsid viimasel päeval rajalt välja ja katkestasid nii Elfyn Evans kui Kalle Rovanperä. Kreekas tegi viimasel kiiruskatsel avarii Sebastien Ogier ning Kesk-Euroopa rallil oli Ogier samuti sunnitud katkestama. Ilma nende ebaõnnestumisteta juhiks Toyota meeskondlikku arvestust üsna kindlalt.

Latvala lubab, et Jaapanis tuleb vihane võitlus MM-tiitli eest.

„Loomulikult pole töö kõige lihtsam, kuid oleme endiselt mängus,“ ütles soomlane. „Ideeliselt peame laupäeval võtma esimesed kaks kohta, samuti peame tegema hea pühapäeva ja punktikatse. See ei tundu lihtne, aga tegime seda Tšiilis.“

Jaapani ralli sõidetakse 21.-24. novembril.

