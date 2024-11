VIDEO | Jake Paul ei andnud Mike Tysonile võimalust ja võitis kohtunike ühehäälse otsusega

„Ma olen õnnelik. Teadsin, et ta [Paul] on hea võitleja. Teadsin, et ta on selleks valmis. Ma ei pidanud kellelegi midagi tõestama, ainult endale. Olen lihtsalt rahul, et suudan seda teha,“ sõnas Tyson, kes teenis lühikese matšiga 38 miljonit eurot.

Paul avaldas Tysonile tunnustust. „Me ei oleks täna ilma temata siin, see mees on ikoon. See on lihtsalt suur au, et saan temaga võidelda. See oli tõesti raske võitlus. Püüdsin talle natuke haiget teha. Kartsin, et ta teeb mulle haiget. Andsin endast parima,“ kommenteeris 27-aastane juutuuber.