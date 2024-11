Marko Kristal: enamik asereid mängib iganädalaselt kõrgemal tasemel kui meie mehed

Eesti jalgpallikoondis peab laupäeval Rahvuste liiga C-divisjonis viienda kohtumise, kui Gabalas madistatakse Aserbaidžaaniga.

Aserbaidžaani väljaanne Idman.biz kirjutab, et nende koondis vajab selles mängus ainult võitu, sest eesmärk on pääseda alagrupi viimasest kohast. Hetkel on Eestil kolm punkti, aseritel on nelja vooruga punktiarve avamata.

Portaal rääkis tähtsa matši eel Kristaliga, kes pidas omal ajal Aserbaidžaani vastu seitse mängu ja lõi ka ühe värava.

„Mäletan, et kõik need mängud, nagu ka tulemused näitavad, on olnud kahe võrdse meeskonna mängud. Teie meeskonnas on alati olnud tehnilised mängijad ja me oleme alati lootnud kõvale tööle väljakul. Eesootav mäng ei saa olema kerge, sest kodus on Aserbadžaan kõigile kõva vastane. Tulemused pole teie jaoks alati tulnud, kuid mängud on kõigile vastastele rasked olnud.“

Kristal lisas: „Enamik teie jalgpallureid mängib iganädalaselt võrreldes meie meestega kõrgemal tasemel, kuid kui soovite Eestit võita, peate meeskonnana palju paremini mängima.“

Aserite portaal võttis ühendust ka teise Eesti ekskoondislase, Indrek Zelinskiga, kes lõi rahvuskoondises 27 väravat.

„Ajalooliselt on kõik teie mängijad olnud tehniliselt ja füüsiliselt heal tasemel tänu Aserbaidžaani jalgpalli ajaloole ja kogemustele. Seevastu Eestil on olnud rohkem jõudu kaitses ja organiseerimises ning füüsilises jõus. Ja see teebki jalgpalli huvitavaks, kui kaks erinevat tüüpi meeskonda kohtuvad. Meie jaoks võib piisata ka viigist [et pääseda viimasest kohast], kuid see võib olla ka ohtlik mõtlemine. Meie koondiste viimases omavahelises kohtumises oli meie poolel ka pisut õnne, kui Aserbaidžaani tabamuse järel [seisuks 1:1] suutsime üsna kiiresti lüüa ka teise värava,“ meenutas Zelinski meie oktoobrikuist 3:1 võidumängu.

