AMETLIK | Autoralli MM-sari loobub hübriidist juba uuel hooajal

„Pärast põhjalikku dialoogi peamiste huvirühmadega sai selgeks, et olemasoleva tarnijalepingu alusel pakutava hübriidseadme kasutamise jätkamine ei ole enam FIA WRC -sarja huvides,“ sõnas FIA tehnika- ja ohutusjuht Xavier Mestelan-Pinon, vahendab ralliportaal DirtFish. „Saame nüüd edasi liikuda täie kindlustundega, et WRC muutub veelgi paremaks ja tugevamaks ning meie arengud on kooskõlas 2027. aasta tehniliste eeskirjade tööperspektiiviga.“

FIA president Mohammed Ben Sulayem rõhutas, et tänane otsus on WRC-sarja jätkusuutliku arengu jaoks parim.

„See otsus on oluline mitte ainult MM-sarja huvirühmade jaoks, et kohaneda areneva energiamaastikuga, vaid ka kulude ohjeldamiseks. Kui me keskendume säästvale kütusele ja lihtsustame autode tehnoloogiat, tagame, et WRC jääb fännide ja sõitjate jaoks atraktiivseks,“ märkis president.