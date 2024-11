TIPPHETKED JA FOTOD | Kalev/Cramo ei suutnud Rapla skooriliidrit pidurdada, aga võitis siiski

Kalev/Cramo on kuue võidu ja ühe kaotusega teisel kohal Riia VEF-i (9-1) järel. Rapla on nelja võidu ja viie kaotusega üheksas.

Enne mängu: Rapla peatreener Brett Nõmm lubas valitsevale Eesti meistrile kõva lahingu anda. „Eesseisev mäng BC Kalev/Cramoga on viimane mäng enne koondisepausi. Meie jaoks on seda pausi vaja, et saada asjad paika, kuid enne tuleb meeskonnal ennast veekord kokku võtta, et valitsevale Eesti meistrile väärikalt vastu panna. Cramo on hetkel näidanud suurepärast minekut nii eurosarjas kui ka Eesti-Läti liigas vaatamata sellele, et vigastused teevad ka neile pisut peavalu,“ sõnas Nõmm.