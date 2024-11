Eesti laskesuusakoondise koosseis selgub nädalavahetusel Idres, esimesele MK-le sõidab 10 sportlast

Idres peab lumelaagrit 23 Eesti laskesuusatajat. „Nagu ka eelmisel aastal, toob Idre lumelaager pärast pikka treeningperioodi kokku nii järelkasvu- ja rahvuskoondise ettevalmistusprogrammis treenijad kui ka individuaalselt harjutavad sportlased,“ ütles Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni spordidirektor Kauri Kõiv . „Kohal on ka Eesti koondise viis treenerit, hooldetiim ja teised taustajõud.“

Rootsi hooaja avavõistlusel on kavas lühike individuaaldistants ja sprint. „Kuigi nädalavahetusel tulevad lisaks Eesti ja Rootsi sportlastele starti ka nii mõnegi teise riigi esindajad, siis eriti väärtuslik on meie jaoks just võrdlus rootslastega, kes kuuluvad maailma absoluutsesse tippu,“ ütles Kõiv. Nii juunioride kui täiskasvanute klassi sportlased stardivad samal võistlusel.