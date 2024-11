Tallinn alustab olümpiaujula projektiga uuesti otsast peale. Kõige varem võib see valmida 2028. aastaks

„250 000 on meie hinnangul piisav selleks, et ideekavandi ja arhitektuurikonkurss läbi viia ning projekteerijaga lepingusse minna ja esimene projekteerimisarve ära maksta. Põhilised projekteerimisrahad jäävad 2026. aastasse, aga projekteerimistöö alustamiseks on kõik vajalik olemas.“

Detsembris on Tallinna ja ujumisliidu esindajad minemas tutvuma hiljuti valminud Vilniuse ujulaga. „Seda selleks, et näha ja aru saada, kuidas toimivad mitmed uued põnevad tehnoloogiat, mida selle ehitamisel on kasutatud,“ täpsustas Oja.

Millal Eneli Jefimova, Kregor Zirk ja teised meie ujumistalendid kauaoodatud olümpiabasseini sisse võiks hüpata? „Tahaks uskuda, et 2026. aasta lõpuks on see projekteeritud ning ehitushange läbi viidud. Kui ehitus võtab poolteist või kaks aastat, siis võiks sinna 2028. aastal sisse hüpata. Seda, et see enne 2028. aasta olümpiat valmib, lubada ei julge. Kindel on, et 2028. aasta olümpiaks treenida seal veel järjepidevalt ei saa,“ vastas Oja.