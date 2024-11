Tallinn alustab olümpiaujula projektiga uuesti otsast peale

Tallinna linnavalitsuse 2025. aasta eelarve seletuskirjas on Lasnamäele Tondiraba piirkonda planeeritava olümpiaujula projekti kohta kirjas järgmine: „Uuesti alustatakse Varraku tänavale spordi ja vaba aja rajatiste projekteerimisega, millest olulisim on linna rajatav olümpiastandarditele vastav ujula.“

„Tean, et järgmise aasta linna eelarvest on ujula projekteerimiseks eraldatud pool miljonit eurot,“ sõnas Eesti ujumisliidu juhatuse liige Toni Meijel Delfile. „Põhimõtteliselt hakatakse projektiga otsast peale. Eelmise projekti valmistamine ja kohendamine võttis aega kaks-kolm aastat. Paistab, et neil on tõsine plaan sellega edasi minna, aga plaan oli tõsine ka neli aastat tagasi.“