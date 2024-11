Vassiljev Teppani liitumisest: kõik teavad, mida ta platsil teha suudab

Peatreener Rainer Vassiljev ütleb, et tänu täiendustele on olukord paremuse poole muutumas. „Teppan on meiega juba mõnda aega treeninud ja nüüd saab siis mängudes ka meid aidata, ses mõttes oli see igati loogiline käik. Et mängugraafik on müstiliselt tihe, lisavad uued mehed ka mulle lisakäike. Teppani kogemused ja see, mida ta platsil teha suudab, on võrkpallisõpradele hästi teada ja ses osas pole ka minu jaoks mingeid üllatusi. Noor lätlane on meil samuti varasemalt käinud trennides ja nüüd jõudsime ametliku koostööni. Tema jõudis minuni tänu Läti koondise abitreenerile, kes teda Murjanis treenis. Liepa puhul on veel põnev fakt see, et ta mängib väga hästi ka rannavõrkpalli, septembris suutis ta oma paarilisega Hiinas võita Challenge taseme MK-etapi. Tegu on osava mängumehega,“ sõnas peatreener Eesti Võrkpalli Liidu pressiteate vahendusel.