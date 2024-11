DELFI ASERBAIDŽAANIS | Jürgen Henn usub, et Aserbaidžaani meedia poolt üles puhutud tragöödiast on võimalik kasu lõigata

„Ainsalu seisukord selgub lähipäevadel. Teadsime, et Rahvuste liiga mängude eel võib nipet-näpet juhtuda. Seetõttu kaasasime koosseisu ka 26 mängijat. Kahe mängu vahele jääb väga lühike aeg ning soovisime olla ootamatusteks valmis. Aga ülejäänud mängijad on päris heas seisus. Said hooajast päikese käes natuke patareisid laadida. Värskenduse mõttes oli see laager päris hea,“ sõnas Henn mängueelsel pressikonverentsil.