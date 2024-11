Vjatšeslav Zahovaiko leidis uue töökoha Levadiast

„See on ideaalne väljakutse minu treenerikarjääris, mille võtan suurima hea meelega vastu. Noormängijate arendamine on äärmiselt vastutusrikas töö ja tunnen suurt rõõmu, et saan sellise võimaluse osaliseks nii ambitsioonikas klubis nagu on seda FCI Levadia,“ sõnas Zahovaiko, kes aastatel 2016-2021 oli Paide Linnameeskonna peatreener. „Juhtkonna nägemus ja meile seatud eesmärgid viivad meid mugavustsoonist välja, see paneb meid kõiki ühise eesmärgi nimel kõvasti pingutama. Iga noormängija on eriline ja soovin anda oma panuse nende poiste individuaalsete tugevuste arendamisel ja lihvimisel. Koos klubiga ja meie võistkonna entusiastlike abilistega tahame pakkuda parimat keskkonda, kus noormängijate potentsiaali avamine on seatud esikohale. Meie sooviks on ehitada professionaalne, nõudlik ning konkurentsivõimeline õhkkond, kus iga mängija saab õppida, kasvada ja areneda. Tänan klubi juhtkonda usalduse eest ja ma ei jõua ära oodata, millal saame teha oma esimese treeningu.“