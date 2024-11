Paide Linnameeskond täiendas ridu Eesti jalgpallikoondise ründajaga

Paide ja Reinkort sõlmisid kaheaastase lepingu. 26-aastane Reinkort esindas tänavu Iirimaa kõrgliigas pallivat klubi Bohemiansit ning Türgi esiliiga võistkonda Sanliurfaspori. Eesti kõrgliigas on Reinkort oma karjääri jooksul pallinud Tartu Tammekas, Tallinna FC Floras ja FC Kuressaares.

2023. aastal FC Flora ridades Eesti meistriks tulnud Reinkort on Premium liigas 163 mänguga löönud 40 väravat. Sama aasta jaanuaris tegi pikakasvuline ründaja oma debüüdi rahvuskoondise eest, kui jooksis väljakule maavõistlusmängus Soomega. Mullu esindas ta koondist viies mängus.

„Mul on väga hea meel liituda Paide Linnameeskonnaga. Klubil on kõrged ambitsioonid ja eesmärgid ning teen endast kõik oleneva, et järgmisel aastal koos meeskonnaga meistrikarikas pea kohale tõsta!“ sõnas Reinkort pressiteate vahendusel.