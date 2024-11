Ott Tänak Jaapani ralli eel: me ei saa MM-sarja seisu arvestades end tagasi hoida

2019. aasta autoralli maailmameister on ainus, kes võib veel Thierry Neuville’i tiitlivõitu ohustada. Tiimikaaslasi lahutab viimase etapi eel 25 silma, kui belglasel on 225 ja eestlasel 200 punkti. Sõitjate arvestuses on liidrikoht samuti Hyundail, aga Toyota kaotab neile vaid 15 punktiga.

„Jaapani ralli on järjekordne väljakutseid täis etapp. See on ilmselt üks keerulisemaid, mida asfaldil sõidame,“ sõnas Tänak Hyundai pressiteate vahendusel. „Kindlasti on see tänavuse aasta kõige aeglasem asfaltralli, sest teed on kurvilised, kitsad ja igal pool rohkem või vähem aeglased.“

„Jaapan on tiitliheitluste mõttes otsustav, seega anname endast kõik, et esineda parimal viisil. Arvestades MM-sarja seisu, siis ei saa me end tagasi hoida,“ jätkas saarlane. „Teame, et Toyota paneb kõik välja ja punktivahe on üsna väike. Peame võitlema, et seda hoida. Me kõik peame olema oma parimal tasemel.“

Hyundai eest on lisaks Tänakule ja Neuville’ile stardis Andreas Mikkelsen. Toyotat esindavad Sebastien Ogier, Takamoto Katsuta ja Elfyn Evans.

Jaapani etapp toimub 21. - 24. novembrini.

