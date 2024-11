Ralliaasta üllataja tulevikust: Hyundai pakub mulle täiskoha lepingut, Toyota poolt kohta

29-aastane M-Spordi sõitja on tänavu sõitjate turul omale kõvasti nime teinud. Prantslane on tänavu teeninud autoralli MM-sarjas neli poodiumikohta ning hoiab enne hooaega lõpetavat Jaapani rallit üldarvestuses viiendat kohta.

Nii on Fourmaux’ tuleviku üle spekuleeritud pikalt. Kui peamiselt on prantslast seostatud Hyundaiga, siis dokumentaalsarja värskes osas avaldas ta, et sai pakkumise ka Toyotalt.

„Minu eesmärk on tulla maailmameistriks. See, mida M-Sport suudab oma eelarvega teha, on imeline, aga kas sellest ka piisab? See on põhiküsimus,“ arutleb Fourmaux kodumaal kaamerate ees.

„See ei tähenda, et ma nüüd lahkun, aga Hyundai pakkus mulle täishooaega. Toyota pakkus poolikut hooaega, see variant mind ei huvita,“ avaldas Fourmaux uue detaili.

Mis võib-olla veelgi üllatavam, vestluses elukaaslasega rääkis Fourmaux, et M-Sport polegi talle pakkumist teinud. „M-Sport on minu kodu, tean seal kõiki. Ma ootan aga endiselt nende pakkumist, mis on üsna tüütu,“ rääkis ta elukaaslasele. Naine soovitas tal enne otsustamist ka M-Spordi pakkumine ära oodata.

Olgu täpsustatud, et pole märgitud, millal Fourmaux selle vestluse maha pidas ehk pole teada, kas M-Sport on seejärel pakkumise teinud või mitte. Samas vihjas tiimi pealik Richard Millener hiljuti Rallit.fi-le, et prantslane on tõesti tiimist lahkumas.

„Nagu doksarjas nägite, siis Fourmaux’l on valikuid küllaga. Kuigi meie eesmärk on olla konkurentsis, siis peame olema realistid ja vaatama, mida meie eelarve lubab. Ja kahjuks tähendab see vahel, et keegi peab ära minema. Ja ma ei räägi ainult Fourmaux’st,“ teatas Millener.

„Kui kaotasime järjest Sébastien Ogier’, Ott Tänaku ja Elfyn Evansi, oli meil tõeliselt raske. Aga masendusse ei tasu langeda, tuleb mõelda, mis edasi saab. Peamine küsimus on selles, kuidas suudame uusi tippe leida. See tähendab, et tihti pole M-Sportil sõitjaid, kes suudavad MM-tiitli eest heidelda. Kui nad saavad piisavalt küpseks, on meil keeruline teiste tiimide rahaga heidelda,“ lisas ta.