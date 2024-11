Baskonia peatreener hoidis järjekordse kaotuse järel võistkonda rohkem kui tund aega riietusruumis

57-aastane Laso rääkis matši järel otseülekandes antud lühikeses intervjuus, et peale nii kehva esimest poolaega on raske midagi analüüsida. „Me polnud esimesel poolajal kohal, aga vähemalt teisel võitlesime – see on ainus, mida saab tänase kohta öelda.“ Tasub mainida, et matši vaheajal, mil treenerid tavaliselt samuti kiirkommentaari annavad, Laso seda ei teinud.