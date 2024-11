„Musk on muutnud X-i vihamasinaks.“ Karol Metsa koduklubi St. Pauli lahkus protestiks tuntud platvormilt

Vasakpoolsuse poolest tuntud St. Pauli teatas sel nädalal X-ist lahkumisest. Ühtlasi väljendasid nad muret, et platvorm võib mõjutada eelseisvate Saksamaa valimiste tulemusi ning nad kutsusid fänne kasutama alternatiivset keskkonda Bluesky. „Musk on muutnud X-i vihamasinaks,“ seisis klubi avalduses.

Viimastel nädalatel on X-ist lahkunud teiste seas brittide ajaleht The Guardian ja hispaanlase La Vanguardia, St. Pauli on esimene sarnase sammu teinud tippklubi. Hamburgis resideeruv meeskond teatas ühtlasi, et ajaloo säilitamise huvides nad seni tehtud postitusi ei kustuta, aga rohkem neid juurde ei tule.