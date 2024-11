Kombe ja Rooba teenisid Soome kõrgliigas resultatiivsuspunkte

Kombe on tänavu 18 mängus kirja saanud ühe värava ja seitse väravasöötu, Rooba saldo on 22 matšis 1+5. KalPa hoiab Soome kõrgliigas viiendat ning KooKoo 13 kohta.

Teistest eestlastest on Poolas edukat hooaega tegemas Mark Viitanen, kelle tööandja Tychy on Poola kõrgliiga kindel liider ja Eesti koondislane on 13 mängus saanud kirja saldo 8+4. Robert Arraku koduklubi Torun on seitsmes, eestlasest ründaja on senistes matšides kogunud statistika 7+2.