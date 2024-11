INTERVJUU | Pärast rasket seljavigastust karjääri tipphetkedeni jõudnud Mihkel Aksalu: sain oma aega oodata ja lõpuks see aeg tuli

Eesti A-koondise ridades jooksis Aksalu aastate jooksul väljakule 46 korda. Läbi ajaloo on väravavahtidest enamat suutnud ainult Mart Poom, Evald Tipner ja Sergei Pareiko. „Alati võiks ju rohkem tahta, kuid hea, et ma nii paljugi sain. Aastate jooksul on vanemate väravavahtidena minu ees olnud Mart Poom, Sergei Pareiko, Pavel Londak, Artur Kotenko ja Martin Kaalma. Kõik on minust vanemad ja mängisid sel perioodil oma parimat jalgpall. Sain oodata oma aega ja see aeg lõpuks ka tuli,“ meenutas Aksalu. „Ma täpset statistikat ei tea, kuid koondise vahetusmängijate pingil olen istunud umbes 45 korda.“