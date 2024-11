Horvaatia MM-etapp naaseb vaheaasta järel rallikalendrisse

„Kui Horvaatia ralli liitus 2021. aastal MM-sarjaga, siis teadsime, et sellest saab kohe klassik ja senisel neljal hooajal pole võistlus pettumust valmistanud,“ üles MM-sarja promootori poolt Simon Larkin. „Meil on rõõm, et ka järgmisel kolmel hooajal jätkub meie seiklus kahes erinevas sarjas. See ralli lisab EM-sarja uue sportliku väljakutse ning me usume, et tõenäoliselt pakub seal osalemine huvi ka mõnele WRC-meeskonnale.“