MÄRT ROOSNA | 12-aastane sportlane ei tohi veel võistelda?! Kui äbarikke ja eluks ettevalmistamata inimesi me kasvatada soovime?

Ukrainas käib verine sõda. Võimalus, et sõjategevus jõuab Eestisse on ajalooliselt suur. Kaitseväe juhataja Andrus Merilo räägib, kuidas negatiivse stsenaariumi korral hakkame Vene vägede liikumise takistamiseks sildu ja hooneid õhkima ning tsiviilelanikke välismaale evakueerima. Kaitseressurside amet saadab meestele teateid, kes millisesse üksusesse on arvatud.

See on tänane taustsüsteem. Ja siis saab Käärikul spordirahvas kokku, hakkab arutama Eesti spordi ja ühiskonna murekohti ja käiakse välja mõte, et 12-aastased sportlased ei peaks veel omavahel võistlema, seda pole nende psüühikale hea, edetabeleid ei tohiks ka pidada ja sport peaks olema lapse jaoks selles vanuses üksnes lõbustus.

Tahaks küsida, et kui tõesti peaks Eestis sõjaks minema – annaks jumal, et seda ei juhtuks! –, siis mida me teeme? Kas ütleme anastajatele-tapjatele-vägistajatele, et stopp, meil on tsurr peal, meie jaoks peab elu olema chill, fun ja lebo?

