Toyota tiimipealik Latvala tiitliheitlusest: surve on Hyundai sõitjate õlul, mis võib avada meile ukse

2017. aastal MM-sarjaga taasliitunud Toyota on igal sügisel võtnud ühe või kaks maailmameistritiitlit. Kuid tänavu on nende seis keeruline. Hyundai on sel aastal kindlustanud sõitjate MM-tiitli, mille võidab kas Thierry Neuville või Ott Tänak. Tootjate arvestuses on hooaega lõpetava Jaapani etapi eel Hyundai edu Toyota ees 15 punkti.

„Loomulikult pole töö kõige lihtsam, kuid oleme endiselt mängus,“ ütles Latvala DirtFishile. „Ideeliselt peame laupäeval võtma esimesed kaks kohta, samuti peame tegema hea pühapäeva ja punktikatse. See ei tundu lihtne, aga tegime seda Tšiilis.“

Latvala meelest võiks Toyotale anda eelise see, et Thierry Neuville ja Ott Tänak võitlevad jätkuvalt sõitjate tiitli eest. Jaapani etapi eel on belglase edu 25 punkti – ühelt rallilt on ühel piloodil võimalik maksimaalselt koguda 30 silma.

„Jaapanis on surve Hyundail, sest nende sõitjad võitlevad meistritiitli pärast,“ jätkas Latvala. „Surve teeb inimestega naljakaid asju. See muudab sõidu natuke teistsuguseks, mis võib meile ukse avada. Thierryl on võimalik võtta karjääri esimene tiitel, mistõttu ta vaevalt läheb Jaapanis ründama, mis võib tootjate arvestuses jätta ukse paokile. Seepärast ma ütlengi, et meil on jätkuvalt võimalus ja kaardid on laual.“

Toyota sõitjad saavad samal ajal keskenduda ainult meeskondlikule arvestusele. Jaapanis on nende poolt kohal Sebastien Ogier, Elfyn Evans ja Takamoto Katsuta. „See pole olnud meie jaoks kerge hooaeg ja juhtunud on palju asju. Hyundai on olnud stabiilsem, eriti pühapäeviti, sest neil pole sarnaseid pühapäevaseid katkestamisi nagu meil. See on meistrivõistluste seisu kõvasti mõjutanud,“ lausus soomlane.

Jaapani ralli algab 21. novembril.

