Enesetappu kaalunud 60-kilone suusahüppetäht ravile sattumisest: näljutamine oli viimane piisk karikasse

Hooajal 2001-2002 võitis Hannawald esimese sportlasena nelja hüppemäe turneel kõik neli osavõistlust, 2002. aasta Salt Lake City olümpiamängudelt võitis ta meeskonnaga kulla ning individuaalselt suurel mäel hõbeda. Ent vaid kahe talve pärast tõmbas ta 29-aastaselt karjäärile joone alla.

Sakslane meenutas nüüd kodumaa väljaandele Bild, et ta põles totaalselt läbi ning oli lähedal enesetapule. 49-aastane mees möönab, et ta ei võtnud hoiatusmärke tõsiselt enne, kui oli liiga hilja. „Lõpetasin 2004. aastal hooaja varakult ja lendasin Hispaaniasse puhkama. Kukkusin kokku. Mind viidi Bad Grönenbachi psühhiaatrihaiglasse, kus sain kaks nädalat psühhotroopseid ravimeid, et suudaksid kuidagi ööd üle elada,“ kirjeldas ta raskeid aegu. .

Endise suusahüppaja tõdes, et abi ja ravi saamine päästis ta elu. „Kui ma poleks kliinikusse läinud, oleks mind tabanud sama saatus nagu Robert Enket,“ viitas ta 2009. aastal enesetapu teinud jalgpallurile.

Taganjärgi leiab Hannawald, et tema vaimsele tervisele pani viimase põntsu pidev näljutamine. 184 sentimeetri pikkune suusahüppaja kaalus oma karjääri tippajal 60,5 kilo. Toona sahistati, et sakslane on anorektik.

„Ma olin tõesti pidevalt piiri peal ja oli ebamugav, kuid ma polnud anorektik. Kõhnus on osa suusahüpetest. Ka tänased hüppajad näevad ilma särgita välja sellised nagu mina toona,“ märkis Hannawald, kelle sõnul näljutamine mõjutas tema vaimset tervist. „See võis olla viimane piisk karikasse. Kuid suuremateks teguriteks olid pidev surve hästi esineda ja minu perfektsionism.“

Nüüd kasvatab 75-kilo kaaluv Hannawald kahte last ning selle kõrvalt reisib mööda Saksamaad, kus ta õpetab inimesi lugema läbipõlemise märke. Põhisõnum on see, et inimene peab kuulama oma keha ja võtma hoiatusmärke tõsiselt. „Ma võtan iga nädal aega enda jaoks. Annan endale hingamisruumi. Need on viisid, kuidas ma olen üle stressirohketest perioodides, lausus ta.