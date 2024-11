Konstantin Vassiljev ja teised tipptreeneriteks pürgijad alustasid lõputööde kaitsmist

UEFA Pro on Euroopa jalgpalli kõrgeim treenerite kvalifikatsioonikursus. Praegu on pooleteise aasta pikkune õpe käimas EJLi läbi aegade viiendal Pro kursuse lennul, alates 2009. aastast on selle kvalifikatsiooni Eestis omandanud 45 treenerit.

UEFA Pro kvalifikatsioonikursusel viiendas lennus õpivad Martti Pähn, Aivar Anniste, Nikita Andreev, Denis Belov, Alo Bärengrub, Victor Manuel Gomes Da Silva, Joel Indermitte, Dmitri Kruglov, Daniel Meijel, Lauri Nuuma, Jaanus Reitel, Sirje Kapper, Nikolai Toštšev, Siim Valtna, Vladimir Voskoboinikov ja Konstantin Vassiljev.

Kursuse lõpusirgel sooritavad kõik treenerid kaks lõputööd. Esmalt tuli osalejatel läbida värbamisprotsess: igale treenerile määrati üks jalgpalliklubi, kuhu kandideeriti tööle peatreeneri positsioonile. Selleks valmistasid kursusel osalejad ette põhjaliku kirjaliku dokumendi, kus kirjeldasid oma nägemust ja tööprotsessi ning seejärel esitati tehtud tööd EJLi koolitajatest koosnevale komisjonile, kes esindasid määratud klubi juhtkonda.

Teise lõputöö puhul tuli Pro kursuse treeneritel analüüsida süvitsi üht enda valitud jalgpallilist probleemi ning koostada sellest referaat, mis toetub teadustöödele. Referaatide sisu tutvustamisel ja kaitsmisel viibivad nii teised Pro kursuse osalejad kui EJLi koolitajad.

Igapäevaselt Tartu JK Tammeka esindusmeeskonna peatreenerina tegutseva Marti Pähna sõnul oli värbamisprotsessi ülesanne huvitav kogemus. „Ma arvan, et paljudel Eesti treeneritel ei ole sellist kogemust – värbamised on olnud võib-olla natuke teises formaadis. See oli hea refleksioon endale. Kogu materjal ja teemad, millega oleme kursuse jooksul poolteist aastat töötanud, tuli enda jaoks uuesti läbi mõelda, kirja panna ja siis ülesande võtmesse sobitada,“ selgitas Pähn Eesti jalgpalliliidu kodulehel.