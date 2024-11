Kaldvee ja Lill naasevad vigastuspausi järel võistlustulle

Vahepeal vigastusega kimpus olnud Lille sõnul läks taastumine hästi. „Usun, et sai tehtud õigeid valikuid, et käsi korralikult ära paraneks ning ootan väga, et taas tippkonkurentsis jääle minna. Laagrites sai tehtud vajalikke tehnilisi parandusi ja eks nüüd näis, kuidas suudame realiseerida seda jääl,“ kommenteeris Lill.