Pelle Pohlak: kui meil oleks kahtlus, et Vassiljev pole eestimeelne inimene, siis ta meie klubis poleks

Pohlak ei soostunud „Kolmanda poolaja“ saates neid jutte kinnitama või ümber lükkama. Siiski rääkis ta lähemalt Vassiljevit viimastel aastatel saatnud jamadest. „Oleks meil kasvõi üks protsent kahtlust, et tegu pole eestimeelse inimesega, siis ta meie klubis poleks. Nagu Ragnar Klavan tõi välja, on tegu sada protsenti eestimeelse inimesega ja seega on asi meie jaoks laualt maas.“

Flora president kinnitas, et kui hüpoteetiliselt läheks Vassiljevi palkamiseks, siis räägiksid nad läbi ka fännidega. „Kindlasti ei tee me otsuseid selle baasil, et kellelegi lihtsalt meeldida, aga teatud dialoogi me sel teemal fännidega peaksime.“