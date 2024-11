INTERVJUU | Treeneriamet pole meelakkumine. Sten Sokk: põlesin Kreekas läbi ja selliselt ma seda tööd enam ei teeks

Tööd Äripäeva infopanga ärikliendihaldurina peab Sokk põnevaks. Lihtsas keeles on tema ülesanded sarnased müügimehele – müüb ja tutvustab infopanka ning haldab olemasolevaid kliente. Lühikest aega töötas enam kui kümme aastat koondises mänginud Sokk hoopis maaklerina, aga see jäi praegu vaid kogemuseks. „Nüüd on kihvt toode, mida müüa. Muidu müüsid nagu natukene õhku,“ tunnistas ta.

Reinar Halliku KK läks esiliiga hooajale vastu favoriidina ja seni on nad kogenud tuumiku vedamisel (lisaks Sokule näiteks Erik Keedus, Toomas Raadik ja Eric Schmalz – A.K.) ja noorte energia toel püsinud võitmatuna. Treeneripabereid tegeva Soku arvele on seitsmes mängus jäänud keskmiselt 11,7 punkti ja 7 korvisöötu.

Sten Sokk, kas vaatad maakleri- ja infopanga tööd vahepealse ametina, kuni saad treeneripaberid kätte?

Kuna viienda taseme treeneripaberite kättesaamine on ideaalis nelja aasta kaugusel, siis põhimõtteliselt küll. Maakleritöö oli sellepärast, et tahtsin kuskilt alguse ja kogemust saada. Aga infopanga töö, ülesehitus ja inimesed meeldivad mulle. Kihvt asi ja natuke spordile sarnane. Näen vaimusilmas, et seda võiksin pikemalt ka teha. See on mulle alternatiiviks treeneritööle.