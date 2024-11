Juubilar Tiit Sokk: mul ei ole enam nii palju pingeid kui vanasti. Saan rahulikumalt magada

Pikalt Eesti koondist juhendanud Sokk on praegu klubi KK Sokud treener. Tema käe ja pilgu all toimetavad kaks U19-klassi poiste gruppi.

Muidugi võib arutleda, kas nii legendaarsel kujul võiks Eesti korvpallis olla suurem roll kui U19 meistrivõistlustel ja tugevuselt kolmandas liigas müramine. Ent Sokk andis vestluse jooksul korduvalt mõista, et noorte treenimine on tema soov. Ja praeguses eas ehk isegi kõige mõistlikum variant.

„Milleks elada? Kas töötad selleks, et elada, või elad selleks, et töötada? On ju töötatud küll ja nüüd tahaks natuke elu nautida ka, kui väga kõva stiimulit taga ei ole, mille nimel seda teha. Igapäevaselt on korvpalli juures juba pikalt oldud,“ tõdes ta ja lisas, et passi vaatamisest pääsu pole.