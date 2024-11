Renee Teppan leidis Eestist uue koduklubi

Teppan kinnitas täna Postimehele , et on otsustanud Pärnu klubiga liituda.

Pärnu võrkpalliklubi mänedžer Jaanus Nõmmsalu ütles Delfile, et nad on Teppanile pakkumise teinud, kuid lepingut allkirjastatud veel ei ole.

„Esialgne leping oleks kuni selle aasta lõpuni. Renee on selgelt mõista andnud, et tahab raha teenida ja otsib muid võimalusi. Tal on käsil sportlaskarjääri parimad aastad ja me ei saa seda talle ette heita. Meie ei saa sellist kulutust endale lubada. Nagu spordiklubidel ikka, on rahapuudus,“ sõnas Nõmmsalu.