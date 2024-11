Eesti U19 koondis kaotas Norrale üleminutite penaltist. „Jalgpall oma võlus ja valus“

Kuigi avapoolajal juhtis pealelöökide statistikat selgelt Norra, said Eesti ridadest täpsust proovida Maksimilian Skvortsov, Maksim Kalimullin ja Sigvard Suppi, ent löögid olid kas ebatäpsed või tõrjus need Norra puurilukk, kirjutab Jalgpall.ee mängu ülevaates. Vahetult enne vaheajavilet läks aga Eesti kohtumist juhtima: 44. minutil proovis mängulisest olukorrast kaugelt meeskonna kapten Rommi Siht, kelle löök oli täpne ning tõi tabloole 1:0 eduseisu.

„Rahvusvahelises punktimängus on strateegia enamasti erinev sellest, millega kodus klubijalgpallis harjunud oleme. Rootsi on selgelt Skandinaavia stiilis ettepoole suunatud ja suurte jõududega ründama orienteeritud võistkond, seega on oluline tänasest kaasa võtta mängutarkus ja -tunnetus ning teadmine, kus meie võimalused tekkida võivad. See on see, mis sellistes mängudes maksab,“ ütles Bärengrub lõpetuseks.