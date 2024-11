Mercedes ei luba Lewis Hamiltoni hooaja lõpus Ferrarit testima

Ajakiri Autosport kirjutab, et Ferrari tahtis 39-aastast Hamiltoni nende vormelit testimas näha kohe pärast käimasoleva F1 hooaja lõppu detsembris Abu Dhabis. Mercedes aga Hamiltoni sellele testile ei luba.

Inglase tööandja on täpselt selleks ajaks Hamiltonile PR-kohustused peale pannud. Ajakirja teatel peab inglane osalema Mercedese ühe põhipartneri Petronase avalikul üritusel.

Jaanuari alguses 40-aastaseks saav Hamilton on kogu oma senise F1-karjääri sõitnud Mercedes-Benzi mootorite jõul töötavate vormelitega, sest enne Mercedese tehasemeeskonnaga liitumist esindas ta McLarenit, mis kasutas samuti Mercedese jõuallikaid.

Hamiltoni üleminek Ferrarisse sai avalikuks juba selle aasta veebruaris. Pärast seda on inglase ja Mercedese tiimi suhted oluliselt jahenenud.

Ferrari tiimipealik Fred Vasseur ei näe siiski suurt probleemi, kui Hamilton liiga palju testida ei saa. „Ma pole kindel, et ta vajab palju tunde kohanemiseks,“ ütles Vasseur. „Ta on piisavalt kogenud, et olla kohe esimesest päevast kiire.“